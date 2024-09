INTERVJUU Siseminister Läänemets: Reformierakond soovib ühiskonda, mis pigem konkureerib surnuks

Emajõelinnas reedel visiidil olnud siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles usutuses Tartu Postimehele, et välisvangide toomise üle ei ole valitsuses veel arutatud, kuid talle see mõte ei meeldi. Küll aga peab siseminister vajalikuks ettevõtete tulumaksu, sest endised ajad, mil tulumaksuvabastusest kasu oli, on tema sõnul ammu möödas. Rääkides valitsuse tervisest leidis Läänemets, et tema poolest võiks praegune koalitsioon jätkata, kui järgmistel riigikogu valimistel hääled kokku tulevad.