Tartus sihivad vargad kalmistutel käivate inimeste käekotte

Pauluse kalmistul varastas nooremapoolne mees 14. septembril pingilt naise seljakoti, milles oli telefon. Kahju on umbes 500 eurot.

Kui pealinnas ja Eesti mitmes teises paigas on vargad hakanud pihta panema surnuaedadelt hauakive, siis Tartus on pikanäpumehed sihikule võtnud elavad. Emajõelinna kalmistutel on hakatud varastama lahkunuid mälestama tulnute käekotte.