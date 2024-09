GALERII Janika Turu näitab oma maalidega, mis peitub vaikuses

Janika Turu mainis avamissõnavõtus Umberto Eco mõtet, mille kohaselt Jumal peitub vaikuses ja mis on teda tublisti inspireerinud. «Minu jaoks on Jumal eelkõige looming ja vaikus on rahu,» lisas kunstnik. «Ja rahu on see, mida ma kogu aeg olen otsinud.»