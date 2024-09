GALERII Petangivõistlusel osales 22 paari tervest Eestist, võitsid kaks Robinit

Suviselt palava ilma saatel toimunud võistlusel osales 22 paari üle kogu riigi, äärmiselt sõbralikus ning mõnusas õhustikus. Võistluse peakorraldaja Aimar Poomi sõnul mängiti viis vooru Šveitsi süsteemis ajaga 40 minutit + 2 snadi, see tagas ürituse rahuliku kulgemise ning mõnusa pikkusega päeva. Kella kuueks õhtul oli ka autasustamine lõppenud.

Turniiri parim oli võistkond Robin Randrüüt ja Robin Aus, kes võitsid kindlalt kõik mängud. Tegemist on Tartuga seotud noortega, kes lähevad oktoobri alguses Eestit esindama Hispaanias toimuvatele kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustele (kolmas liige on seal Henri Mitt).

Kolmanda koha samuti nelja võiduga said Henri Mitt ja Oleg Rõndenkov (võrdsete võitude korral määras paremusjärjestuse Bucholzi koefitsient ehk eelise sai see, kes on mänginud tugevamate vastastega).