Levib kuuldus, et vald maksab vallandatud ametnikule 100 000 eurot

Vallavolikogu istung algas kolmapäeva õhtupoolikul vallavanema kandidaadi Alar Arukuuse tutvustuse ning küsimuste-vastuste vooruga. Selle käigus teatas vallavolikogu Reformierakonna esindaja Tanel Melk, et tema andmeil on Kambja vallavalitsus uues koosseisus valmis sõlmima mullu vallandatud valla arendusspetsialistiga kompromissi ning maksma Kullile kopsaka tasu.

«Teadupärast on Kambja vallal kohtuvaidlus pooleli Kristi Kulliga ja minuni on jõudnud info, et see on vallavalitsusel plaanis lõpetada kompromissiga ja maksta talle 100 000 eurot. Kuidas te seda kommenteerite,» küsis Tanel Melk Alar Arukuuselt.