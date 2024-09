Teaduspäev Omicumis. Mitte õpilastele, vaid õpetajatele!

Kell 13 algav ja viis tundi kestev kava on täidetud inspireerivate ettekannete ja töötubadega, millest osa on suunatud konkreetse aine õpetajatele, teised avatud kõigile reaal- ja loodusainete õpetajatele.

Teaduspäeva juht on Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi haridusrobootika juhtivspetsialist Heilo Altin, kelle sõnul on päev oluline mitte ainult teaduspõhise mõtteviisi kujundamiseks, vaid ka õpetajate inspireerimiseks ja nende töö tähtsuse rõhutamiseks.

«Eesti noorte tuleviku edulugu tugineb suuresti meie võimes arendada ja rakendada teadmisi reaal- ja loodusainetes,» ütles ta. «Just õpetajate roll on aidata noortel avastada nende valdkondade tähtsust ja pakkuda vahendeid, mis aitaksid neil kujuneda järgmiseks teadlaste ja inseneride põlvkonnaks.»

Helsingi ülikooli professor Jari Lavonen on esimene, tema räägib reaal- ja loodusainete õpetajate väljakutsetest Soomes. See ettekanne on inglise keeles.