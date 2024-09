Teatri Kodus tuleb vaatajate ette lugu rohelisest linnast

«Mira Lobe jutustab sellest, millest me tänagi räägime: loodushoiust, rohelise elukeskkonna väärtustamisest, sellest, kui palju linnaloodus linna mõjutab,» märkis ta. «Lisaks annab Lobe meile vihje selle kohta, kes oskavad loodust hoida ja suurtegi hoiakuid muuta – need on lapsed ja noored!»