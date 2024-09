INTERVJUU Sõjareporterist Kanada filosoof usub, et Ukrainat saab aidata ka ideedega

Mis tuleb pähe, kui mõelda sõjale Ukrainas? Mitmendana lisandub sinna mõttelisse nimekirja filosoofia – või kas üldse? Kanada filosoof ja õppejõud Aaron James Wendland, kes sattus 2022. aasta suvel ajakirjanikuna Kiievisse ning on töötanud viimased kaks aastat sõjaaegse kõrghariduse toetamise nimel, leiab, et ideoloogilises sõjas Venemaa vastu on omal kohal ka filosoofia. Eriti siis, kui seda populariseerida.