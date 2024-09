Fotod Tartu ülikooli talendiprogrammi pääses üle poolesaja värske tudengi

«Talendid Tartusse!» pakub lisaks ülikooli tavaõpingutele atraktiivseid võimalusi neile tudengitele, kes on senisel haridusteel saavutanud väga häid õpitulemusi. Teisisõnu saavad nad läbi pidevate kohtumiste valdkonna spetsialistide ja mentoritega sügavama kokkupuute ning kogemuse oma erialast.

Noortel olid programmi kandideerimiseks kindlad nõuded: olümpiaadi lõppvoorus osalemine või väga head tulemused kas riigieksamitel või akadeemilises testis.

Õppeprogrammis on kolm suunda ehk teadus-, ettevõtlus- ja noore õpetaja suund. Noore õpetaja suunal alustas seitse, ettevõtluse rahatarkuse programmis rekordiliselt 24 ja teadussuunal 31 Tartu ülikooli esmakursuslast.

Värskelt talendiprogrammi valitud tudengeid tervitasid ja julgustasid Tartu ülikooli teadusprorektor Mari Moora, Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski, Tartu ülikooli teaduskooli direktori Ana Valdmann ning mentorid ja programmi läbinud tudengid.

Teaduskooli direktori Ana Valdmanni sõnul on ülikoolis õppides suure tähtsusega mitte ainult ametioskused ja diplom, vaid ka suhete kujunemine ja sidusus ülikooliperega ning ennekõike sidusus talentidel omavahel. Kõige keerulisem otsus ehk ülikooli astumine on tehtud, nüüd on aeg sellest teekonnast viimast võtta, andis ta mõista.

Kõnelejad märkisid, et ülikooliõpingute kõige olulisem ülesanne on aidata tudengid teaduslikult mõtlema panna, et nad oskaksid teha teadusel põhinevaid valikuid ja seeläbi tulevikku muuta. Näiteks julgustas Mari Moora tudengeid mõtlema stiilis, et ka ettevõtjast võiks saada doktor, sest selliseid tulevikutegijaid on ühiskonnal vaja.