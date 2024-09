VÄRSKE PODCAST Sellisel kujul Riia rongi on vaja ainult Reformierakonnale

Esiteks puudutatakse aastakümneid linna siluetti kuulunud keskkatlamaja korstna õhkimise plaani ja leitakse, et taga nutta pole selle objekti puhul mitte midagi. Teiseks arutletakse kevadel Tartu ja Riia vahet käima pandava rongiliini mõttekuse üle ning tõdetakse, et praegu kavandatud kujul pole tartlastel sellega suurt midagi peale hakata. Saate lõpetuseks tõdetakse, et avaturu juures pole joodikute kampadest lootust lahti saada enne, kui koht on põhjalikult ümber ehitatud.