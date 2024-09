Mida teha ja kuhu minna nädalalõpul?

Alanud on tavatu nädalalõpp. Seda täidavad 20. septembril rahvusvaheline maailmakoristuspäev, 21. septembril metsarahvapäev, maal elamise päev ja madisepäev ning 22. septembril vastupanuvõitluse päev. Nendega kaasnevate rohkete ürituste taustal ei tasu unustada, et pühapäev on ühtlasi sügisene pööripäev.