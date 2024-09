«Seisin kaubamaja pool ülekäiguraja paremas servas ja jalakäijatel oli punaseks läinud just ja siis vasakust servast tuiskas see mees tõukerattal. Tal oli ikka hoog sees, vähemalt 20 km/h ma ütleks pilgu järgi ja sõitis autodele otse ette,» alustas ta kirjeldamist.

«Need autod, mis hakkasid tulema kaubamaja poot, neil polnud veel hoogu sees ja ta lipsas eest läbi ja tegi jõnksu ja siis kihutas lihtsalt tuimalt ette nendele autodele, mis tulid Riiamäe poolt, neil oli just hoog üles saadud,» jätkas Kaspar.

Ja ega siis enam tema sõnul autojuhtidel reageerimiseks aega polnud ning BMW maasturi juht oli neist kõige ees. Käis mats. «See oli päris ... ma pole elusees siukest asja näinud – ütleks et 2–3 meetrit oli see õhulend kõrguse mõttes ja see tõuks oli pilbasteks ja rattur lendas sinna maha,» ütles Kaspar.