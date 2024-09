Vilja Kohler: lihtsalt üks tasuta ja kasuta kampaania

Igaks juhuks võtan telefoni ja leian Tartu kodulehelt pressiteate, et tõesti võivad sel nädalal kõik Tartus linnaliinide bussidega tasuta sõita, ei pea isegi bussikaarti piiksutama. Linna servast Alasi peatusest kesklinna sõites näen, et sellest pole küll keegi kuulnud. Kõik bussi sisenejad piiksutavad korralikult oma sõidukaarti, vaid mina olin sisenenud nagu ülbe jänes.

Küll teatab mahe meeshääl igas peatustevahes, et käib liikuvusnädal ning tänab sinavormis kõiki, et sõidame bussiga. Ei sõnagi tasuta sõidust ja sellest, et pole tarvis bussikaarti viibutada.