Juhtkiri Ööklubirong

Praegune ettevalmistuse kokkuvõte, nagu seda on esitlenud riigile kuuluv Elron, tekitab aga tõsiseid kahtlusi, kas maksumaksja saab suurte kulude hinnaga väärt teenuse. Nimelt on välja käidud kavatsus alustada uut liini nii, et õhtune Tallinna-Valga rong sõidab edasi Riiga, on ööd seal ja tuleb hommikul tagasi Valka, sealt edasi Tartusse ning Tallinna.

Kindlasti on ka neid, kes soovivad hommikuseks ärikohtumiseks eelneval õhtul Riiga kohale minna. Küllap on ka neid, kes kiirustavad mõnele öisele või varahommikusele lennukile, kuid kui järele mõelda, siis teenib seesugune sõiduplaan kõige paremini Riia hotellipidajate huve. Et Liivimaa pealinnas midagi ette võtta, tuleb arvestada kahe ööbimisega. Mõelge ise, rongi jõudmise ajaks on teatrites eesriie sulgunud, restoranides kokad köökidest koju läinud. Jah, ööklubis käimiseks on see rong laitmatu, südaööks kohal ja saab hommikul kell neli ka kohe koju tagasi. Riiast Tartusse käia oleks küll mugav.