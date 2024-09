Hoolimata elurikka linna kasudest on selle ilu siiski vaataja silmades ja harjumuspäraste iluideaalide muutumine võtab aega. Hiljuti Tartu Postimehes ilmunud lugejakiri «Roheilu vaataja silmade läbi» on eelneva ilmestamiseks hea näide. Autori arvates vohab linnas umbrohi ja pargid on hooldamata. Umbrohi on aga meie välja mõeldud termin ja tegelikkuses on näiteks nõges äärmiselt oluline liblikate arvukuse jaoks. Liblikad jällegi – need võiks meile meeldida.