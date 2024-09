Tasuta bussisõidust hoolimata eelistavad mitmed tartlased siiski autot. Põhjus on lihtne – nii on mugavam.

Sel nädalal võib Tartu linnaliinibussides tasuta sõita, selleks pole tarvis isegi kotisügavusest bussikaarti välja koukida ega seda tuvasti juures piiksutada – hüppa aga peale ja sõida. Tasuta sõiduõigus on osa iga-aastasest Euroopa liikuvusnädala programmist, mille eesmärk on julgustada tartlasi rohkem ühissõidukit kasutama. Kas tartlased on aga sellest kampaaniast üldse teadlikud ning kas see mõjutab kuidagi ka nende tavapäraseid liikumisharjumusi?