Kokku on kolmandal korrusel väljapanekus «Mängumees võtab akorde» kunstiteoseid 20. Kahel neist on Saarts kujutanud oma perekonda: «Silvia, Tiina, Tambet» on maalitud 1967 suvise looduse taustal ja «Perega suusatamas» talve lõpus 1970, kusjuures pildil on ka kunstnik ise.