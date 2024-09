Tartu alustas karikavõistluseid võiduga Viimsi üle

Tartu ääremängija Karl Johan Lipsu sõnul otsib meeskond veel sujuvat kokkumängu. «Tegime selle ära, mis me tulime siia tegema ja esimeses mängus saime võidu kätte. Võib-olla mingitel hetkedel meil siiski kõige paremaid perioode mängu ajal ei olnud. Tulevad ikka hetked, kus me natuke laguneme, aga hooaeg on nii varajases faasis, et see on praegu veel okei. Arvestades seda, et oleme septembri keskpaigas, siis oleme päris heas seisus, aga alati saab paremini ja töötame selle nimel, et veel paremini kokku mängida,» sõnas Lips.