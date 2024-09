«Las lendab!» Keskerakond jäi ilma endisest Tartu linnavolikogu liikmest

Ühismeedias avaldatud teates ütles Mirzojev, et see samm ei tulnud kergelt, sest erakonnas veedetud aastad on talle pakkunud palju väärtuslikke kogemusi ja koostööd pühendunud inimestega. Mirzojevi lahkumise põhjus on tema sõnul Keskerakonna poliitilise kursi muutus: «Siiski on erakonna arengusuunad ajas muutunud ning praegune poliitiline kurss ei ühti enam minu väärtushinnangute ja põhimõtetega.»



Tartu Postimehele ütles Mirzojev, et erakonnast välja astuma veenis teda Keskerakonna volikogu laupäevane otsus lahkuda europarlamendi ALDE parteist ehk liberaalide ja demokraatide alliansist. «On näha, et liigutakse ECRi (Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsioon – R. S.) suunas, mis on euroskeptikute poliitpere Brüsselis,» nentis Mirzojev.



Keskerakonna Tartu piirkonna esimees Andro Roos ütles, et Mirzojevi lahkumine temas erilisi tundeid ei tekita: «Mitte midagi ei arva. Las lendab!» Roos lisas, et õnneotsijaid parteisse tarvis ei ole, vaja läheb asjalikke inimesi.



Kuidas Tartu keskerakondlaste seas meeleolu on? Roos vastas, et meeleolu on ülesehitav. Ta lisas veel, et Tartu linna keskerakondlaste seas ei ole viimasel ajal lahkumisi ette tulnud. «Ka kevadel mitte, kui erakonnas üldiselt oli suur lahkumiste laine.»



Mirzojev ​ei kavatse aga poliitikast taanduda. Ta on enda sõnul ka edaspidi pühendunud Eesti tulevikule ja Eesti inimeste heaolu edendamisele. «Tunnen, et minu panus on endiselt vajalik ja mul on palju pakkuda, et kaasa aidata sisulistele muutustele ning tasakaalustatud poliitikale. Eesti poliitika vajab konstruktiivseid arutelusid ja reaalseid lahendusi ning kavatsen töötada nende eesmärkide nimel,» kirjutas Mirzojev.

Mirzojev on olnud ka Keskerakonna noortekogu aseesimees.