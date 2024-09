Keskerakond jäi ilma endisest Tartu linnavolikogu liikmest

Ühismeedias avaldatud teates ütles Mirzojev, et see samm ei tulnud kergelt, sest erakonnas veedetud aastad on talle pakkunud palju väärtuslikke kogemusi ja koostööd pühendunud inimestega. Mirzojevi lahkumise põhjus on tema sõnul Keskerakonna poliitiline kursimuutus: «Siiski on erakonna arengusuunad ajas muutunud ning praegune poliitiline kurss ei ühti enam minu väärtushinnangute ja põhimõtetega.»