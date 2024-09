Napsisõbrad tegid keset linna puu alla lõkke ja jäid magama

Teate puu alla lõkke teinud ja sinna lähedusse magama jäänud napsisõpradest said päästjad kella 22 paiku. Kohale saabunud päästetöötajad kustutasid tule.

Eile keskpäeval tuli häirekeskusse teade, et Elva vallas Aakre külas on süsimust suitsupilv. Päästjad asusid põlengukohta otsima ning leidsid inimese, kes põletas oma valdustes vana masuudimahutit seest tühjaks. Sellest tulnud must suits ehmataski pealtnägijaid. Päästjad kustutasid põlengu pealelõunal.