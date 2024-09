Kultuurkapital jagab toetusi huvihariduse tublimatele ning spordi- ja kultuuriüritusteks

Ühe toetuse puhul on tegu Tartu kultuurkapitali kõrge lennu stipendiumiga, teine on poolaastakonkurss.

Stipendiumi saab taotleda Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud huvikool, mille registrijärgne aadress on Tartus või millel on Tartus püsiv tegutsemiskoht, ning Heino Elleri muusikakool oma noorteosakonna õppurile, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu ja kes on stipendiumi kasutamise aastal 12–19-aastane. Välja antakse kuni kolm 2000-eurost stipendiumi.