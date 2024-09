Mis on Tartu kui Euroopa kultuuripealinna mõte? Kui inimkeeli vastata, siis vist see, et veenda iseennast ja naabreid selles, millised meistrid me ellujäämiskunstides oleme. Näidata maailmale, et eestlastel on teadmisi ja nippe, kuidas 1,3-miljonilise rahvusriigina mitte kaduda ning kuidas tervest Lõuna-Eesti pärandkultuurist ja esivanemate tarkusest kantuna on võimalik ehitada parem homne.