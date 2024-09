Esimene klubikultuurifestival aitab mõtestada ööelu kihte

Et klubisid seostatakse tihti alkoholi, uimastite ja muu pahelisega, üritab unda esile tõsta lõbustuskohtade unustatud sotsiaalset ja kultuurilist väärtust. «Üks osa festivalist on pidu ja tants. Teine keskendub aga seda ümbritsevale rikkalikule kultuurielule,» rääkis peakorraldaja ja Tallinnas asuva teknoklubi Hall kaasasutaja Elena Natale. «Meie eesmärk on minna ööelukultuuriga süvitsi ning näidata, kui inimlik ja oluline on selline ühine liikumine, tants ja tunnetus.»