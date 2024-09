Miks? Miks sai hiljuti lodjaseltsile tehtud parkimistrahv 75 aastaks juurdepääsupiirangu ehk niinimetatud AK-märke?

Väärteomenetluses kogutav teave on seaduse kohaselt juurdepääsupiiranguga, aga see piirangu alus on nüüd parandatud. Oleme dokumendiregistrisse sisse ehitanud terve rea abistavaid meetmeid, kui ametnik ei pane tähele, et abistava meetme toel tekkiv infosisend ei kehti konkreetse juhtumi näitel, siis peaks seda käsitsi muutma. Ta jättis selle tähelepanuta. Tegemist oli inimliku eksimusega. Juurdepääsupiirang oleks pidanud olema kehtestatud muul alusel.