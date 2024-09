Poolteisest miljonist kakakotist jääb Tartu jalutajatele väheks

Käesolevaks aastaks tellis linnavalitsus kastide juurde 1,5 miljonit kilekotti. Järgmiseks aastaks on kavas tellida neid juba kaks miljonit, sest koeraomanikud on kahekümne aastaga õppinud neid kasutama.

Spetsiaalsed koerte väljaheidete kogumiseks mõeldud kastid, mille küljest on võimalik võtta tasuta kott, on üpris tavapärased üle Euroopa. Pikaaegsel Tartu linnapuhastuse peaspetsialistile Madis Tammeorule on kolleegid reisidelt kaasa toonud näidiseid seesugustest kottidest. Kokku on neid linnaametniku kabinetis neljakümne ringis, suurem osa neist on plastist, aga leidub ka näiteid biolagunevatest materjalidest.