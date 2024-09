Sügisel rongiga Riiga ei saa, lootus terendab kevadel

Elron andis eelmisel nädalal teada, et on esinenud tõrkeid siinsete Stadler Flirti reisirongide ehk nn porgandite sertifitseerimisel Läti raudteedel – seetõttu kukkus läbi esialgne mõte panna Riia rong käima tänavu oktoobris. Teisipäevasel istungil andis valitsus teada, et uue liini tarvis on plaanis eraldada kaks miljonit eurot ning Elroni esindajad on väljendanud lootust, et reisirongid hakkavad Tartu ja Riia vahet tõepoolest sõitma järgmise aasta kevadel.