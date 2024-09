Olev Raju: igavesti elus Lenin

Uskusin, et rohkem selliseid igavesti elavaid minu teele ei sattu, kuid suureks üllatuseks on selle lipu üles tõstnud Nor­stat, kelle arvates igavesti elab mitte Lenin, vaid Aadu Must. Iga vähegi poliitikaga kursis inimene teab, et Aadu on üle aastat mulla all. Aga kui Norstat küsib selle aasta aprillis ja mais, et kas kavatsen Aadu Musta poolt hääletada, siis ilmselt temani see fakt pole jõudnud. Ja tegu pole juhusliku näpuveaga: viimastes küsitlustes on kokku kümme korda figureerinud Aadu nimi.