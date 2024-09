Ligi kolmveerand miljonit! Bigbank toetab Tartu võrkpalliklubi rekordilise summaga

«Saali astudes nägime, et me ei lähe hooajaeelsele kontrollturniirile, vaid korralduslikus mõttes ... ütleksin niipidi, et olime sellises kohas, mis ei jäänud sammugi alla EM-turniirile,» jätkas Rikberg. «Enne esimest mängu rääkisin ka meestele, et sorry, aga meie plaanid on muutunud – kui me tulime siia plaaniga harjutada ja proovida kõigile mänguaega jagada, siis nüüd on meie eesmärk see asi ära võita.»