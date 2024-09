Irja Alakivi: liiklusheadus. Kas ainult sõnad või ka teod?

Septembri algusest on Tartu jälle täies liikumishoos. Kõik õppurid on suvepuhkuselt tagasi, enamik ametnikearmee suvepuhkusi ja linnast eemal olemisi on lõppenud. Linna bussiliikluseski on suvine harvliiklus lõpetatud ja busse on liinidel mõnevõrra rohkem.