Jens Raavik: paks laps, ilus laps. Päriselt ka või?

See suure kondi jutt pole ainult minu arvamus, isegi tervisekassa kodulehelt võib lugeda, et lapse ülekaalu ei saa välja vabandada geneetikaga või mõne muu meist mitteoleneva põhjusega. Mõnikord öeldakse, et peres on kõik paksud olnud – juba vanaema oli paks, ema samuti –, järelikult on asi geenides.