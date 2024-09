Tartu valgumine põldudele jätkub. Eerikale kerkivad ridaelamud

«Eesmärk on luua elurajoon, mis erineks teistest Tartu ridaelamupiirkondadest,» rääkis arendaja OÜ Eerika Kodud juhatuse liige Eero Timmermann. «Erinevus seisneb ennekõike arhitektuuris – oleme kõvasti pingutanud, et sealne keskkond moodustaks ühtse terviku.»

Esimeses järgus valmivates hoonetes on kummaski neli viie- ja neli neljatoalist kodu. Teised kaks, mille ehitus peaks algama tuleval kevadel, on väiksemad: pooled sealsetest boksidest on nelja-, pooled kolmetoalised. Viimases järgus ehk järgmise aasta teises pooles hakatakse Eerika tee äärde ehitama kaht kahekorruselist korterelamut, kus on kokku 30 korterit.