Maaülikool korraldab rahvusvahelist mesinduse tippkonverentsi

Konverentsi peakorraldaja ja Eesti maaülikooli taimetervise õppetooli teadur Risto Raimets sõnas, et konverentsil jagatakse väga erinevate teadustööde tulemusi, mis on vähegi tolmeldajatega seotud. «Jutt ei käi ainult meemesilastest, vaid suur osakaal on ka looduslikel tolmeldajatel – kimalastel, erakmesilastel jne. Lisaks on meil kohal ka märkimisväärne hulk mesinikke, kes teadustöödest saadavat informatsiooni ka päriselt oma mesilates rakendavad,» sõnas ta.



Raimetsa sõnul on tolmeldajate käekäiguga seotud hulk probleeme ja neile ei paista lõppu tulevat.

«Eesti on maailma mastaabis roheline riik, kuid see ei tähenda, et meie tolmeldajatel probleeme ei oleks. Mesilaspered hukkuvad samamoodi nagu mujal Euroopas või maailmas. Ka meie mesilaid võib tulevikus ohustada praegu Kesk-Euroopas tugevalt kanda kinnitav Aasia vapsik, kes toitub mesilastest. Samamoodi on oluline pidevalt silma peal hoida meie looduslikel tolmeldajatel, sest ilma nende seireta me ei tea, kui hästi või halvasti neil läheb,» lisas Raimets.

Just sellepärast on oluline kutsuda kokku teadlased, jagada omavahel uuringute tulemusi, ideid, küsida küsimusi ning luua uusi olulisi teadlaste võrgustikke, millest võivad sündida uued rahvusvahelised teadusprojektid, mis omakorda aitavad parandada meie tolmeldajate käekäiku, vahendas maaülikool.

«Eesti maaülikoolil on välja kujunenud tugev n-ö mesilaste töörühm, mis tegeleb nii meemesilaste kui looduslike tolmeldajatega. Meie grupp tegeleb näiteks pestitsiidide, mikroplasti ja erinevate haiguste mõjude uurimisega tolmeldajatele. Oleme partnerid mitmetes rahvusvahelistes teadusprojektides,» selgitas Raimets maaülikooli teadussuundi. Ta lisas, et sellesama töörühma liikmed on ka praktiseerivad mesinikud, kel on kokku ligikaudu 400 mesilasperet.

Konverentsil osaleb ligi 350 inimest 43 riigist üle maailma. «Kaugemad külalised saabusid Uus-Meremaalt ja Põhja-Ameerikast. Ennekõike on tegemist teadlastega, kuid osalejate seas leidub ka praktikuid: mesinikke ja põllumehi,» rääkis Raimets. «On oluline, et kongressil käsitletavad teemad ja tulemused jõuaksid ka seadusloomeni. Konverentsi lõpuks valmib kõikide sessioonide moderaatorite koostöös nn heade mõtete kogu, mille Eestist lahkudes saab kaasa võtta.»

Mesilastega tegelevate teadlaste Euroopa ühingu konverentsi peetakse 10. korda. EurBee konverentside seeria sai alguse 2004. aastal Itaalias. Esimest korda leiab see aset Eestis.