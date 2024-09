Tallinnas üledooside laine põhjustanud nitaseeni leviku on politsei Tartus pidama saanud

Kui tavalisel päeval kutsutakse Tallinnas kiirabi ühele-kahele või kõige rohkem viiele uimastiüledoosi saanud inimesele, siis augustis vajas rekordpäeval kiirabi 15 üledoosiohvrit, kirjutas nitaseeni levikust Delfi.

Politsei võttis sihikule

Tartus on seis aga hoopis positiivsem, andis mõista Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Steven Ilves. «Pärast suuremaid politseioperatsioone ning tabatud käitlejaid ei ole nitaseenil praegu Tartu- ja Jõgevamaa piirkonnas märkimisväärset mõju,» ütles ta alustuseks.

Siiski ei saa ta tõsikindlalt väita, et nitaseeni siin piirkonnas peale neid operatsioone enam ei liigu ega üliohtlikku uimastit ei tarvitata. «Nitaseenid on niivõrd tugevatoimelised ained, et isegi väikseim eksimus doseerimisel võib põhjustada surma,» kirjeldas Ilves aine ohtlikkust.

«Seetõttu oli nitaseenide turuletulek politseile häirekellaks ja võtsime kohe sihtmärgiks number üks tapvate uimastite müüjate tabamise ja aine leviku tõkestamise,» jätkas organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht.

Siiski möönis ta, et pole saladus, et narkootikumid on muutunud üha kergemini kättesaadavaks, sealhulgas noortele, ning seda peamiselt krüpteeritud suhtlusrakenduste kaudu, nagu näiteks Telegram.

Tallinnas rohkem pöördumisi