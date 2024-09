«Elisa Eesti müügipakkumised ja kampaaniad paiknevad kõik meie ametlikult kodulehel, kõnealuste reklaamide puhul peakski inimeste jaoks olema selge ohumärk, et need viivad veebilehele, millel on kasutatud küll Elisa tunnuslogo, kuid veebiaadress on hoopis erinev,» märkis Kraft.

«Teine selge ohumärk nii selle kui ka muude seesuguste pakkumiste puhul on ebareaalselt odav hind. Kui näete pakkumist, mis on liiga hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt seda ka on. Praegusel juhul näiteks pakutakse Garmini nutikella, mille mudelite hinnad jäävad paarisaja ja tuhande euro vahele, kõigest kahe euroga,» tõstis Kraft esile.