PÄÄSTJATE NÄDALALÕPP Heinapallid pandi põlema, tõukeratas süttis ise

Ööl vastu pühapäeva teavitasid murelikud naabrid, et Peipsiääre vallas Nõva külas on tehtud lõke hoonele liiga lähedale ning see võis põlema süttida. Päästjad nentisid, et tõepoolest oli lõke ohtlikult hoone ligiduses, ning kustutasid selle. Inimestele selgitati ka tuleohutustõdesid.