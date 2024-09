Kliinikum jätkab kogukonnakooli projekti

Praktiliste õppepäevade kõrval on kliinikumi kogukonnakooli üks prioriteete ka usaldusväärse terviseteabe pakkumine.

Samuti on kogukonnakooli üks tegevusharu tervise töötoad, kuhu on oodatud nii kliinikumi patsiendid, nende lähedased kui ka teised. Igas töötoas keskendutakse konkreetsele teemale: südame tervis, vaimne tervis, esmaabi ja meeste tervis. Töötubades osalemine on tasuta ja eelnev registreerumine ei ole vajalik.