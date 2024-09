KULUDE KOKKUHOID Linn lõpetas kõigi tartlaste eest õendusabi omaosaluse tasumise

Tartu linn lõpetas 2024. aastal linna eelarvest statsionaarse õendusabi maksmise. Statsionaarne õendusabi on Haigekassa poolt rahastatav meditsiiniteenus.

Spordimeditsiini- ja taastusraviosakonna kodulehel on samuti informeeriv punane tekst, mis annab uuest tasumiskorrast märku. Kahenädalane osakonnas viibimine tähendab ligi 300-eurost väljaminekut.

Tartu linna praktika oli, et sotsiaal- ja tervishoiuosakond sõlmis iga aasta alguses lepingud tervishoiuasutustega ja tasus vastavalt osutatud teenuse arvetele, seletas abilinnapea Reno Laidre.

Laidre rääkis, et 2024. aasta eelarve koostamine oli linnale väga keeruline väljakutse ning on selge, et 2025. aasta saab olema sama keeruline. «Kulutusi planeerides tuleb linnal veelgi kriitilisemalt omad eelarveread läbi vaadata,» tõdes ta.