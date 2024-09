Puhja kiriku tornis tuleb proteesida tugisõrestiku üht osa

Septembri algul alanud remondi ajal Puhja kiriku tornis tuli nüüd, pärast katte eemaldamist ilmsiks, et väga suuri ootamatusi selle all ei ole, kuid aeg ja loodus on vanale puidule siiski mõju avaldanud. «Torni tugisõrestiku üks loodepoolne ots on pehastunud ja seda tuleb proteesida,» ütles Puhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa.