Tartu–Riia rongiliiklus lükkub teadmata ajaks edasi

Et Tartu–Riia rongiühendus käima lükata, on esmalt vaja lõpule viia reisirongide sertifitseerimine Läti raudteel. Seejärel tuleb valitsuselt saada lisaraha, et rongid kahe linna vahet ka päriselt sõitma hakkaksid.

Foto: Sille Annuk