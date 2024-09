Jaak Vilo: maksudebatt on muutunud tragikoomiliseks

Eestis käib maksudebatt on muutunud tragikoomiliseks, kirjutab sotsiaalmeedias Tartu ülikooli bioinformaatikaprofessor Jaak Vilo. Variante on juba liiga palju õhus, igaühel on suuremad ja väiksemad kannatajad. Igaüks muidugi seisab enda eest ja materdab teisi. Lõpuks maksame ühiskonnana, st kõik inimesed lapsest raugani; töötajad ja omanikud, selle kinni. Ilmselt on vaja, et kõik panustaksid.