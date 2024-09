Tartu linna revisjonikomisjoni juhiks sai Gea Kangilaski

«Reformierakonna juhtimisel on linna võlakoormus viimastel aastatel järsult tõusnud ning on tänaseks napilt alla 80 protsendi, mis on kohalikele omavalitustele lubatud piirmäär,» sõnas Kangilaski. «Uue kultuurikeskuse ehitus seisab veel ees, mis seab linnaeelarve veelgi pigelisemasse seisu. Eesti 200 jaoks on oluline, et Tartu linnaeelarve ei langeks veelgi sügavamasse kriisi.»