Tark Tartu Konnakotkas märkab Ukraina taevast tanke ja sõjameeste roode

Mitte küll kõik Eestimaa kotkad ei pea sügisel lahkuma, aga osa küll. Kui merikotkas ja kaljukotkas leiavad talvelgi süüa, siis kalakotkas, madukotkas ning suur- ja väike-konnakotkas mitte. Nemad on rändlinnud ja nende lennuväravas see pardale kutsung praegu just kõlabki.