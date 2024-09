Pisimuudatustega rattamaraton tuleb tõenäoliselt tolmune ja kiire

Kelk arutles, et nii kuiva Tartu rattamaratoni, kui tänavu tulla tõotab, tema ei mäletagi. «Kiire sõit tuleb kindlasti, selles pole kahtlustki,» tõdes ta. Peakorraldaja rääkis, et sarnaselt suusamaratoniga on ka Tartu rattamaratoni keeruline korraldada seetõttu, et raja algus ja lõpp pole samas kohas ja seega on vaja head võistlejate logistikat.