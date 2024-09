Reedene rõõm Mika Keränen läheb kitsukesse orgu läbi teetruubi, sest sinna läheb ka salaselts

Ma olen kõvasti vaeva näinud, et luua sarja kirjutamisel üleminekuühiskonna keskkond. Iga raamatu puhul on vaja nuputada, kuidas seda teha, ja ma olen ümbruskonna kirjeldamisega ise jäänud rahule. Kui mõelda, mis ajas Rampsu salaseltsi raamatute tegevus toimub, siis võibolla tunnevad iga põlvkonna lugejad, et see kõik toimub nüüd, sellel aastal, kui inimene loeb seda raamatut. Aga samas hakkas sari ilmuma juba väga ammu, «Pruudirööv» on 12. raamat.