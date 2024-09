Rekajuhid tikuvad piirangutest hoolimata kesklinna

Tartu linnavalitsus piiras 2020. aastal kesklinnas raskeveokite liiklust, sest need tekitavad liigset müra, on ohtlikud ja lõhuvad teekatet. Et probleem pole päriselt lahenenud, loodavad linnajuhid nüüd, et peagi avatav Põhja puiestee läbimurre meelitab rekad tiheasustusega kvartalitest eemale.