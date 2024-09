GALERII Vikatimees läks elurikkuse kallale

Tartu südalinna rohealadel on juba mitu aastat suvisel ajal jäetud osa murust niitmata, et taimed saaks vabalt kasvada ning olla sedasi mokkamööda elupaigaks nii liblikatele kui siilidele. Kureeritud elurikkusega on selleks aastaks siiski kõik: täna ennelõunal haaras hulk vabatahtlikke vikati ja tegi kohati rinnuni ulatunud heina maatasa.