Hääletus Aita valida Tartu ja Tartumaa aasta toodet!

Finalistid

Viimase sTARTUp Day peakorraldaja Mart Lättekivi kandmas festivali tarvis disainitud pusa. Foto: Kristjan Teedema

Susanna Peters ja OÜ Franz Raver – sTARTUp Day tiimiriided

sTARTUp Day üritustesarja motoks on «From zero to hero» ning see ajendas disainereid välja töötama superkangelase temaatikaga kollektsiooni.

Kollektsiooni loojate arvates on igaüks iseenda superkangelane ning tal on kaks väga tähtsat ülesannet: astuda vastu väljakutsetele ning vähemalt sama tähtis on enda eest hoolitsemine.

Kuna startup-maailmas on väga oluline kohanemine ja kiirus, said T-särgid keskmisest viisakamad, et nendega võiks masinate all ronida, kodeerida ning vajadusel ka investoritega videokõnesse hüpata. Kollektsioonis on kasutatud minimalistlikke värvikombinatsioone – must ja tumehall –, detailid on värvitud kollasega, mis on ärifestivali brändi tunnusvärv. Loe lisaks SIIT.

Alisa Vasina ja OÜ Asila – Tartu-teemaline rõivakollektsioon

Disainer Alisa Vasina loodud Tartu kleit kollektsioonist «Minu Tartu». Foto: erakogu

Eesti südames asub linn, mille hing pakatab ajaloost, headest mõtetest ja kunstist. Tartu, heade mõtete linn, on täis inspiratsiooni, kultuuri ja ellujäämisjõudu, mis on kujundanud enda elanikke ja ka disainer Alisa Vasina kasvu. Kollektsioon «Minu Tartu» tähistab mitmete kogemuste, maastike ja emotsioonide kogumit, mis on kujundanud Vasina isiksust, kasvades selles võluvas linnas. Ropka tööstusrajoonist Raadi rahvusliku hõnguni, Annelinna linlikust elustiilist Veeriku sportliku šikini on iga linnaosa kaasa aidanud ta isikliku kasvu sümfooniale. Loe lisaks SIIT.

OÜ KIUD Technologies – ümbertöötatud tekstiilijäätmetest pakendid KIUD

KIUD pakendite tootmises ei kasutata vett ega kemikaale. Foto: erakogu

KIUD Technologiese asutasid kaks naisettevõtjat, Kaie Kaas-Ojavere ja Liis Tiisvelt, kes jagavad muret moe- ja tekstiilitööstuse keskkonnamõju pärast, eriti tekstiilijäätmete kuhjumise pärast prügilates.

KIUDi missiooniks on muuta puidul põhinevat pakenditööstust: töödelda äraviskamisele minevad tekstiilijäätmed uuenduslikuks pakendimaterjaliks.

KIUD on valmistatud ümbertöötatud tekstiilijäätmetest, mis teevad pakendi tugevaks ja rebenemiskindlaks. Nende pakendite valmistamise süsnikujalajälg on üle 80 protsendi väiksem kui traditsioonilise pappkarbi tootmisprotsessil. KIUDi toomises ei kasutata vett ega kemikaale. Loe lisaks SIIT.

OÜ Triumf Research – Triumfland Saga interaktiivne vaimse tervise mäng lastele

Triumf Research asutaja Kadri Haljas koos tervisemängu «Triumfland Sagaga». Foto: erakogu

Nutiseadmetes mängitav hariduslik tervisemäng «Triumfland Saga» pakub vastavalt laste vanusele sobivaid teadmisi oma tervise ja heaolu kohta. Lapsed õpivad ka tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse kohta, kuidas tulla toime stressiga ning emotsioonide reguleerimist.

Lapsed ei sünni säilenõtketena, see on oskus, mida tuleb õppida, harjutada ja parandada, ütleb Triumf Researchi asutaja Kadri Haljas. On paratamatu, et elu ei ole alati lihtne ja stressiga toimetulekuks läheb meil tarvis säilenõtkust. Nii saab ennetada tõsiste vaimse tervise häirete väljakujunemist. Et aidata lastele vajalikke oskusi õpetada, on Triumfland Saga meeskond muutnud kliinilises praktikas ja teadustöös tunnustatud praktikad mänguks. Loe lisaks SIIT.

OÜ Future Food Now – Mati hõrk taimne kanaloog ehk kana analoog

Mati kanaloog ehk kana analoog. Foto: erakogu

Mati kanaloog on suure valgusisaldusega, võimalikult vähe töödeldud, toitev ja maitsev alternatiiv kanale. Kanaloogi koostisosad: mükovalk, vesi, kartulivalk, rapsiõli, paksendaja, karrageen, bambuskiud, looduslikud lõhna- ja maitseained, sool.

Mati liha ja kala analoogide peamine koostisosa on seeneniidistik: seente maa-alune osa, millest võib tinglikult mõelda kui seente juurtest. Seeneniidistik kasvab fermentatsiooni teel – see protsess sarnaneb olemuselt õllepruulimise või pärmitaina tegemisega. Seeneniidistikust lihaanaloogide valmistamine on igati mõistlik, sest võrreldes näiteks kanaliha tootmisega kulub Mati kanaloogi valmistamiseks vähem vett, maad ja muid ressursse. Loe lisaks SIIT.

OÜ H2Electro – kõrgtemperatuursed elektrolüüserid

H2Electro arendatud uue põlvkonna elektrolüüser. Foto: erakogu

Elektrolüüseri otstarve on lõhustada elektri abil veemolekule vesinikuks ja hapnikuks. H2Electro arendab tahkeoksiid-elektrolüüsi rakke ning sel kevadel sõlmiti koostöö riigiettevõttega Enefit Solutions, mis loob H2Electro loodud rakke ümbritsevad vajalikud süsteemid.

H2Electro on välja arendanud uue, kõrgtemperatuurilise täiskeraamilise elektrolüüsielemendi, mis töötab temperatuurivahemikus 800–850 kraadi. Uus seade pakub seniste süsteemidega võrreldes mitmeid eeliseid, sealhulgas on kolmandiku võrra efektiivsem, ei sõltu väärismetallidest ja kasutab töötamiseks toomisettevõtetes tekkivat jääksoojust.

Vesiniku valdkonda on riigi tasandil nimetatud prioriteetseks energiasektori arengusuunaks ning koostatud on vesiniku teekaart. Euroopa Liidu jaoks on vesiniktehnoloogiale üleminek võimaluseks oluliselt vähendada sõltuvust maagaasist ja teistest fossiilkütustelt. Loe lisaks SIIT.

MTÜ Precious Plastic Tartu – õpitoad

Preciouc Plastic korraldab töötubasid, kus saab anda plastesemetele uue elu. Foto: erakogu

Precious Plastic Tartu korraldab gruppidele õpitubasid, kus iga osaleja saab oma kätega plastpakenditest uusi tooteid luua. MTÜ on loomas Plastic Makerspace'i töökoda.

Teenus on suunatud kollektiividele (pered, kolleegid, lasteaedade või koolide rühmad), kes koguvad kuu aja jooksul plasti, saavad seejärel koolituse plasti kasutusvõimaluste kohta ning teevad ühiselt läbi töötoa, mille raames valmivad vanadest kiledest või plastpudelitest uued tooted.

Loe lisaks SIIT.

Tervisetehnoloogiate arenduskeskus – mee DNA-test

Mee DNA-testi meeskond. Vasakult bioinformaatik Hindrek Teder, labori juhataja Kaarel Krjutškov ja meeprojekti juht Kairi Raime. Foto: Erakogu

Tervisetehnoloogiate arenduskeskus töötas koos paarisaja Eesti mesinikuga välja mee DNA-testi, mis aitab vähendada valdkonnas levivat petturlust ning kaitseb tarbija ja tootja huve.

Mesi sisaldab DNA jälgi kõigist võimalikest organismidest, kellega mesilased ja mesi kokku puutuvad. DNA-analüüs tuvastab meest näiteks erinevaid taimi, baktereid, seeni ja putukaid ning annab igale meeproovile unikaalse ja võltsimiskindla DNA-profiili ehk sõrmejälje.

Mee DNA-analüüs võimaldab kirjeldada senisest täpsemalt meetaimede koostist ning seirata mesilase patogeene ja parasiite. Kahjurite jälgimine DNA tasemel aitab vastavad kolded võimalikult varakult tuvastada ning vältida tõsiseid majanduslikke kahjusid. Muu hulgas saab mee DNA-profiili abil tuvastada toote autentsust ja päritolu. Loe lähemalt SIIT

Terra Dragoni savimaalingute kollektsioon. Foto: Liis Markvardt / Familiis

Terra Dragoni looduslähedased kujundusmaterjalid

Terra Dragon on maast inspireeritud kunstibränd, mis on loodud koostöös Milli Maier-Veskega. Bränd ühendab looduslikud materjalid loomingulise filosoofia ja eneserefleksiooniga.

Terra Dragon pakub ainulaadset ideed: saate väljendada oma kunstilist saviluulet erinevatel lõuenditel, et kasutada seda oma interjööris dekoratiivkunstina, või luua elusuuruses kunsti otse oma seinale või katta kogu oma kodu ainulaadsetes stiilides loodusliku tervisliku krohvivärviga. Loe lähemalt SIIT.