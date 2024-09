Terviseameti Lõuna regiooni juht: nakkushaiguste vastu vaktsineerimine on lastele ohutum kui nende läbipõdemine

«Mitmed nakkushaigused võivad olla väga raskete tagajärgedega – vaktsineerimine on tõhusaim ja kättesaadavaim viis oma last ja kogukonda nende haiguste eest kaitsta,» tõdes Juhanson. «Teatud haigused, mille vastu on võimalik vaktsineerida, on ohtlikud just väikelastele ning vaktsineerimine aitab vältida nii rasket haigestumist kui ka tüsistuste teket. Vaktsineerimine on alati ohutum kui haiguse läbipõdemine.»