Loodusmuuseum näitab seente salapärast maailma vaid kahel päeval

Reedel ja laupäeval, 13.–14. septembrini, kell 10–18 on Tartu ülikooli loodusmuuseumi seminarialal avatud seenenäitus, kus huvilised saavad tutvuda sügisseentega. Näitusel on seened eksponeeritud koos söödavuse ja mürgisuse teabega.

Näituse juures on seenetundjad, kes vastavad küsimustele ning jagavat seeneinfot. Näitusele on samuti oodatud külastajate leitud seened. Seenenäituse ja loodusmuuseumi külastamine on sooduspiletiga: täiskasvanutele 4 eurot, lastele ja seenioridele 2 eurot.